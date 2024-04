Москва, 19 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что по долговым обязательствам в долларах Россия может вообще не платить.

Government.ru Дмитрий Медведев

В личном телеграм-канале Медведев прокомментировал планы США запретить России расплачиваться по долговым обязательствам в долларах, назвав это не самым плохим для РФ решением.

Он пояснил, что в этом случае дефолт будет политическим, а не финансовым, и создание технических помех суд должен рассматривать как форс-мажор или как виновное поведение кредитора.

По словам Медведева, в этом случае деньги не получат американские держатели долговых бумаг, причём по вине своей страны. Он отметил, что обязательства в этой ситуации можно будет исполнить в рублях, что в таких условиях будет являться надлежащим исполнением.

«А можно и не платить вовсе, — написал замглавы Совбеза. — И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам. Как говорится, he laughs best who laughs last (тот смеётся лучше всех, кто смеётся последним, — прим. ИА REGNUM)».