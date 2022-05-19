Анапа, Краснодарский край, , 10:43 — REGNUM Обстоятельства гибели мужчины, тело которого было обнаружено в Анапе вблизи одной из смотровых площадок, выясняют следователи, сообщили 19 мая в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Следственный комитет Kaluga.sledcom.ru

Мужчину без признаков жизни обнаружили местные жители 18 мая на срезе скалы, расположенной на берегу моря вблизи смотровой площадки «800 ступеней». Установлено, что погибший — 41-летний местный житель.

По факту гибели человека назначена доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.