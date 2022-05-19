Луганск, 19 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки уничтожили 20 украинских боевиков, пять бронетранспортеров и три единицы автомобильной техники, сообщили 19 мая в ведомстве.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 20 человек личного состава; пять бронетранспортеров; три единицы автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале Народной милиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.