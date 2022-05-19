Санкт-Петербург, 19 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга, бывший министр транспорта России Максим Соколов рассказал о том, как пионерское детство повлияло на его дальнейшую судьбу и формирование личности. Деталями из своей жизни Соколов поделился 19 мая, в столетний юбилей пионерии, на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Соколов

Чиновник сообщил, что в ряды пионеров он вступил в десять лет, как и все дети в Советском Союзе. Позже ему удалось возглавить Ленинградский городской пионерский штаб, который размещался в Аничковом дворце.

«Прошло немало лет, а в душе я так и остался пионером! Нас учили нести ответственность за свои поступки, жить в коллективе — все как завещал великий Ленин. «Будь готов! — Всегда готов!». Ко всему. Будь честным, правдивым, смелым. Сегодня это кажется смешным, но эти заветы очень помогли мне в жизни», — признался вице-губернатор.

Максим Соколов добавил, что в детские годы он хотел стать врачом, но именно пионерская организация позволила ему стать тем, кем он сейчас является.

Напомним, в правительстве Санкт-Петербурга Максим Соколов отвечает за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта и туризма, вопросов промышленной и научно-технической политики, развития предпринимательства и потребительского рынка.

В России 19 мая отмечают 100-летие со дня создания Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. К памятной дате в Северной столице открыли выставку «Честное пионерское». Её можно увидеть в Историческом парке «Россия — моя история».