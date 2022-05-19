Кабул, 19 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Афганистане два человека были убиты в результате столкновения между членами двух семей в уезде Дехравуд провинции Урузган. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Урузган также подтвердили факт столкновения, заявив, что ещё четыре человека получили ранения.

Представитель полиции Урузгана сообщил о задержании трёх человек в связи с инцидентом. Причина конфликта пока не установлена.

Подобные инциденты участились во многих провинциях страны после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль власть в Афганистане.