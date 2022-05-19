Барселона, Испания, 19 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Самым дорогим футбольным клубом мира является «Барселона», её стоимость составляет €4,76 млрд. Об этом 19 мая сообщает журнал Forbes, составивший соответствующий рейтинг.

Деньги

Вторым в списке идёт мадридский «Реал» (€4,75 млрд). Замыкает тройку мюнхенская «Бавария» (€4,21 млрд).

На четвёртом месте идёт «Манчестер Юнайтед» (€4,2 млрд), на пятом — «Ливерпуль» (€4,1 млрд). Также в топ-10 вошли «Манчестер Сити» (€4 млрд), «Челси» (€3,2 млрд), «Арсенал» (€2,8 млрд), ПСЖ (€2,5 млрд), «Тоттенхэм» (€2,3 млрд).