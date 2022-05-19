Луганск, 19 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. За последние сутки силы Луганской Народной Республики уничтожили 20 украинских националистов. Об этом 19 мая сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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Он рассказал, что противник понёс потери в живой силе и технике. За последние сутки уничтожено 20 украинских националистов, а также техника — пять БТР и три единицы автотехники.

Также Филипоненко рассказал о продолжающихся обстрелах республики со стороны боевиков.