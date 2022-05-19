Симферополь, 19 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Глава республики Крым Сергей Аксёнов поддержал планы по созданию единой детской общественной организации. Об этом он написал в своём телеграм-канале 19 мая в связи со 100-летием пионерии.

Пионерский песенник «Молодые побеги», 1928 год (задняя страница обложки, фрагмент)

«100 лет назад была создана Всесоюзная пионерская организация имени Ленина. Я тоже носил пионерский галстук и горжусь этим», — написал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что в пионерии было много хорошего, и в России не отказываются от традиций — 19 мая отмечается День детских общественных объединений. В рядах «Юнармии» и Российского движения школьников, добавил Аксёнов, сегодня состоят тысячи юных крымчан.

«Госдума рассмотрит законопроект о создании единой детской общественной организации. Поддерживаю эту идею. Главное, чтобы она не была дискредитирована формализмом и обязаловкой, как это, к сожалению, произошло с пионерской организацией. На мой взгляд, важно, чтобы новая организация была добровольной и опиралась на идеи патриотизма, на традиционные для нашего народа ценности. Чтобы каждый ребенок считал для себя честью вступить в такой молодежный «орден патриотов», — подчеркнул глава Крыма.

Днём рождения советской пионерии считается 19 мая 1922 года — в этот день всероссийской конференцией комсомола было принято решение о повсеместном создании пионерских отрядов.