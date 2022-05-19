Москва, , 10:13 — REGNUM Пакет законопроектов о детско-юношеском движении внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Артемом Метелевым, Ольгой Казаковым и Ольгой Тимофеевой, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Движение будет носить название «Большая перемена».

Ранее об обсуждении законопроекта, направленном на воссоздание «пионерии» объявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, назвав его «подарком Путина».

Читайте ранее в этом сюжете: Останина: Госдума 19 мая может обсудить создание «пионерии» в школах