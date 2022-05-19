Москва, 19 мая 2022, 10:13 — REGNUM Пакет законопроектов о детско-юношеском движении внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Артемом Метелевым, Ольгой Казаковым и Ольгой Тимофеевой, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.
Движение будет носить название «Большая перемена».
Ранее об обсуждении законопроекта, направленном на воссоздание «пионерии» объявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, назвав его «подарком Путина».
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