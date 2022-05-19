Москва, 19 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о детско-юношеском движении внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Артемом Метелевым, Ольгой Казаковой и Ольгой Тимофеевой, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Движение будет носить название «Большая перемена».

Ранее об обсуждении законопроекта, направленного на воссоздание «пионерии» объявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, назвав его «подарком Путина».