Кабул, , 09:58 — REGNUM По словам специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR), самым большим фактором, приведшим к развалу афганской армии в августе 2021 года, было решение США вывести войска и частные военные компании из Афганистана на основе соглашения, подписанного с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) администрацией бывшего президента США Дональда Трампа и реализованного администрацией нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Вывод американских войск «разрушил» боевой дух афганской армии, поскольку она зависела от военной поддержки США, говорится в обзоре SIGAR. Решение США о выводе войск из Афганистана было подписано Дональдом Трампом в феврале 2020 года, а затем реализовано президентом Байденом в апреле 2021 года.

По сообщению SIGAR, несмотря на инвестиции в размере 90 миллиардов долларов США во время войны, афганские силы по-прежнему в значительной степени зависели от поддержки США живой силой и техникой. По данным генерального инспектора, афганские силы безопасности после 20 лет обучения так и не стали сплочённой и мощной силой, способной действовать самостоятельно.

SIGAR пишет, что в этих недостатках виноваты правительства США и Афганистана.

В отчёте рассматривается вопрос о неудачных стратегиях США в Афганистане и говорится, что Соединённые Штаты неоднократно ставили перед афганскими военными цели, которые были недостижимы. Согласно SIGAR, силы и ресурсы использовались в местах, которые увеличивали проблемы, а не решали их. После соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе действовать афганским силам безопасности мешали другие факторы.

По данным SIGAR, афганские силы безопасности столкнулись с такими проблемами, как широко распространённая коррупция и дезертирство. Эти силы были способны обеспечивать безопасность только городских и густонаселённых районов. Слабость афганских сил безопасности делала противостояние с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очень зависимым от авиаударов США.

По данным SIGAR, в 2019 году Соединённые Штаты нанесли более 7400 авиаударов, но в следующем году количество авиаударов сократилось до 1600, причём около половины этих ударов было нанесено до 29 февраля 2020 года, то есть до заключения сделки между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После сокращения авиаударов, что отражало приверженность США соглашению в Дохе, у афганского правительства не было возможности наносить авиаудары, чтобы помешать продвижению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бывший генерал афганской армии Сами Садат заявил инспекторам SIGAR, что после ухода американских подрядчиков, любой самолёт, нуждающийся в ремонте, выходил из строя. По его словам, за несколько месяцев было уничтожено или вышло из строя 60% вертолётов Black Hawk, и у правительств Афганистана и США не было планов по их повторному вводу в строй.

В отчёте также подвергся критике вывод американских войск с аэродрома Баграм в июле 2021 года, в котором говорится, что американские войска покинули Баграм внезапно и очень спешно, не проинформировав об этом нового афганского командующего на базе.

В отчёте SIGAR рассматривается подозрительность и некомпетентность Ашрафа Гани в крахе афганских вооружённых сил и правительства. Отмечается, что Гани совершенно не знал военную ситуацию, и только в последние месяцы перед тем, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль страну, он понял, что афганская армия сильно зависит от американцев.

Гани, становясь всё более недоверчивым к Соединённым Штатам, опасался заговора Запада с целью сместить его. Он сузил круг близких ему людей и молодого поколения афганских офицеров, которые, «были подготовлены Соединёнными Штатами, и заменил их старыми кадрами».

Командующий афганскими ВВС сообщил инспекторам SIGAR, что армейская авиация была готова защищать столицу с помощью десятков вертолётов и 17 самолётов, но когда Гани сбежал, возобладал «инстинкт самосохранения», и все, кто мог, улетели в соседние страны.

Согласно отчёту, Гани уволил многих высокопоставленных сотрудников службы безопасности и ключевых командиров, сомневаясь в их преданности. Эти действия ещё больше ослабили афганские силы безопасности и вызвали путаницу в управлении боевыми действиями.