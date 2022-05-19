Москва, 19 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Главархив Москвы и городской департамент образования и науки создали для школьников 7–11-х классов новый проект — лабораторию «Живая история», сообщается на портале мэра столицы.

Pixabay.com Архив

Благодаря новому проекту ученики смогут больше узнать об истории России, работая с настоящими документами, некоторым из которых уже больше 100 лет, и с архивными материалами, к которым доступ для обычных посетителей закрыт.

Занятия в лаборатории «Живая история» включают в себя в несколько этапов. Планируется, что в проекте примут участие более 1 тысячи школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Главархив опубликовал фотографии станций метро Москвы 1950-х годов.

Читайте подробнее: Главархив представил ранее неопубликованные фото станций метро Москвы