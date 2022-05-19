Санкт-Петербург, 19 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Поддержку российского бизнеса, инициативы по изменениям в законодательстве, которые облегчат жизнь российских компаний в условиях новой санкционной реальности, обсуждают на Петербургском правовом саммите, сообщили 19 мая в пресс-службе организаторов мероприятия, проходящего в музее «Эрарта».

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В очном трехдневном формате его участники обсудят вопросы адаптации бизнеса под новые санкционные реалии, уголовные риски, мораторий на банкротство, отношения с контролирующими органами, перестройку логистических процессов, обход санкционных запретов, корпоративные вопросы реструктуризации компаний в связи с санкциями и открытием обособленных подразделений и многое другое.

«Программа саммита составлена с участием глав правовых департаментов ТОП-500 российских компаний. Темы всех выступлений подобраны исходя из повседневных задач, с которыми сталкиваются юристы», — отметили организаторы мероприятия.

Один из дней саммита посвящен вопросам юридического образования и трудоустройства молодых специалистов. Студенты и преподаватели юридических факультетов встретятся с работодателями — руководителями юридических департаментов больших компаний.

«К выступлению приглашены более 70 спикеров. Среди выступающих юристов — лидеры международных юридических рейтингов и победители профессиональных конкурсов», — отметили в пресс-службе саммита.

Среди участников заявлены судья Конституционного Суда РФ Владимир Ярославцев, к. ю. н., профессор, и. о. заведующего кафедрой профессор кафедры гражданского процесса СПбГУ Михаил Шварц, адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро «Коблев и партнёры» Руслан Коблев и многие другие юристы и правоведы.

Организаторы мероприятия — «Актион право».