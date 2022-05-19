Ростов-на-Дону, , 09:35 — REGNUM Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему начальнику управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области. Он также ранее возглавлял налоговую службу в Нижегородской области. Об этом сообщает донское управление ФСБ России.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Подсудимому Владимиру Шелепову вынесли приговор по двум статьям УК РФ, однако по одной из них истекли сроки давности. Руководитель управления ФНС признан виновным в получении взятки, а также мошенничестве вместе с начальником отдела выездных проверок налоговой инспекции №16 по Ростовской области Дмитрием Белекчи, которое привело к хищению 24 млн рублей из федерального бюджета.

Бизнесмен Абдулкадир Гаджиев, проходящий по тому же делу, выполнял поручения Шелепова и содействовал в получении и даче взятки.

Бывший руководитель налоговой службы за взятку приговорён к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере пятикратной суммы взятки — 467 млн 547 тыс. 650 рублей.

Белекчи за мошенничество приговорён к семи годам лишения свободы со штрафом в 300 тыс. рублей. Однако он освобождён от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Предпринимателю назначено девять лет колонии строгого режима.

ИА REGNUM сообщало, что Владимир Шелепов был задержан в марте 2018 года в Москве.