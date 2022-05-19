Лондон, , 09:22 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как и другие члены правительства, использует события на Украине для улучшения своих политических позиций, сообщает 9 мая Bloomberg.

Борис Джонсон Surrey County Council News Follow

Для Джонсона эти события произошли в самый подходящий момент. В конце февраля он столкнулся с наихудшим кризисом за время своего премьерства. Соратники-тори восстали против него из-за разоблачений встреч на Даунинг-стрит, 10, которые посещал Джонсон в нарушение законов об изоляции, которые его же собственное правительство ввело в разгар пандемии.

Джонсон одним из первых мировых лидеров поспешил отправить на Украину «смертоносную помощь». Затем он стал первым западноевропейским лидером, который обратился к украинскому парламенту. Его воодушевляющая речь, в которой он попытался воспроизвести интонации Уинстона Черчилля, сделала Джонсона героем на Украине, отмечает издание.

В отличие от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, Джонсон также лично посетил Киев. Он же совершил широко разрекламированные поездки в Финляндию и Швецию, «обещая защитить их в случае нападения со стороны России».

Великобритания, можно сказать, возглавляет Объединенный экспедиционный корпус — военную группировку из Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции, Исландии, Эстонии, Латвии, Литвы и Нидерландов. Ведя европейскую армию, которую так и не организовал ненавистный ему Европейский союз, Джонсон снова ищет вдохновения у своего кумира Черчилля, который только благодаря войне остался в истории не как чиновник, известный некомпетентностью и оппортунизмом.

Проблема, однако, в том, что Джонсон активно «разжигает войну, в которой сама Великобритания не участвует», отмечает издание.

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