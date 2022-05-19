Донецк, 19 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Безыменное из Мариуполя был эвакуирован 231 человек и в том числе — 12 детей. Об этом 19 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«За минувшие сутки, с 08:00 18 мая до 08:00 19 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 231 человек, включая 12 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время все эвакуированные доставлены в пункт оказания помощи, развернутый силами МЧС ДНР. При этом уточняется, что в общей сложности за период с 5 марта в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 33 952 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не видят признаков того, чтобы Китай оказывал какую-либо материальную поддержку России в проведении военной операции на Украине.