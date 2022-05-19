Вашингтон, 19 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. США не видят признаков того, чтобы Китай оказывал какую-либо материальную поддержку России в проведении военной операции на Украине. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 18 мая журналистам.

Jiang Dong-Qin Белый дом

Представителя американской администрации спросили в ходе брифинга, оказывает ли Китай содействие России. Жан-Пьер ответила, что признаков такой поддержки по-прежнему нет, и добавить ей по этому поводу нечего.

«Мы не видели свидетельств того, чтобы какая-либо материальная поддержка [со стороны КНР] была передана России», — сказала Жан-Пьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайском МИД заявили, что Пекин не имеет отношения к операции на Украине и поэтому никак не может влиять на решения Москвы.

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