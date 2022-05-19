Париж, 19 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Французский банк Société Générale продает свои российские активы, а именно Росбанк и страховой бизнес, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Société Générale объявил о завершении сделки о продаже Росбанка, в котором французская группа была мажоритарным акционером, а также его страховых дочерних компаний.

«Продажа российскому инвестиционному фонду «Интеррос» приведет к чистому убытку в размере около 3,2 млрд евро», — уточняет французский банк.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия объявила о высылке 34 французских дипломатов.

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