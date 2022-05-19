Канберра, 19 мая, 2022, 09:02 — ИА Регнум. 19 мая Австралийское статистическое бюро Австралии сообщило, что уровень безработицы в стране составляет 3,9%, что является самым низким показателем с 1974 года. На пресс-конференции премьер-министра Австралии Скотта Моррисона спросили, является ли все так хорошо учитывая, что зарплаты не растут так быстро как инфляция, передает телеканал NineNews.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Так, Моррисона спросили, что делать тем трудоустроенным гражданам, чья зарплата ниже прожиточного минимума.

«Позвольте мне … То есть вы спрашиваете, в чем утешение для австралийцев в низком уровне безработице?» — извратил вопрос Моррисон.

Один из журналистов тут же сделал замечание, что в Австралии многие работают на зарплату ниже прожиточного минимума.

«Кто-то, кто не может оплатить счет за продукты. И как это может их утешить прямо сейчас?» — возразил репортер.

«У тех, у кого нет работы, нет выбора», — ответил Моррисон.