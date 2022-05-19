Горловка, ДНР, 19 мая, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел донецкого города Горловка. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

Атака зафиксирована в 7:35 со стороны населённого пункта Новгородское. Был обстрелян посёлок шахты имени Гагарина в Горловке. Боевики выпустили три гранаты из РПГ, а также применили стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Горловка Донецкой Народной Республики произошёл мощный разрыв украинского снаряда.