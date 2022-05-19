Вашингтон, 19 мая, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Власти США не планируют поставлять киевскому режиму реактивные системы залпового огня (РСЗО), поскольку Вашингтон опасается затягивания конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Украинские официальные лица все больше разочаровываются в том, что администрация (президента США Джо) Байдена сопротивляется предоставлению американских ракетных систем дальнего радиуса действия», — говорится в материале.

Вашингтон опасается, что это оружие может быть использовано для нанесения ударов по российской территории, что спровоцирует «расширение и затягивание конфликта с Украиной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что среди трофейной техники американского производства, захваченной у украинских военных, встречаются бракованные экземпляры.

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