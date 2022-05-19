Джакарта, 19 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Индонезийские спасательные службы пытались освободить паром KM Sirimau с более чем 800 людьми на борту, который сел на мель у самой южной провинции Индонезии, сообщает издание Le Figaro.

adam_gorka Паром

KM Sirimau застрял на два дня с 784 пассажирами и 55 членами экипажа на борту во время 184-километрового перехода в провинции Малые Зондские острова.

Попытки вытащить застрявший паром с помощью буксира пока не увенчались успехом. Власти ожидают, что в четверг, 19 мая, в этот район прибудет буксир, отправленный государственной судоходной компанией, и, если эти новые попытки закончатся неудачей, все пассажиры будут эвакуированы.

«Буксировка может осуществляться только во время прилива», — заявил Нуса Судаяна, глава поисково-спасательной службы города Маумере.

По его словам, все пассажиры чувствуют себя хорошо.

Несчастные случаи на море случаются часто в Индонезии, архипелаге с более чем 17 000 островов, население которых использует для передвижения паромы и другие суда. В 2018 году около 160 человек погибли, когда паром затонул в одном из самых глубоких озер в мире на острове Суматра. Более 300 человек утонули в результате крушения парома между Сулавеси и Борнео в 2009 году.