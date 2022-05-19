Москва, , 08:32 — REGNUM Действия и заявления Кишинёва вызывают сомнения в том, что Молдавия придерживается нейтрального статуса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Различные структуры страны на деле применяют западные антироссийские санкции в банковской сфере и в области реэкспорта российских товаров, — отметила Захарова. — При попустительстве молдавских властей у посольства РФ в Кишиневе уже почти два месяца проходят ежедневные антироссийские акции, которые просто мешают работе дипмиссии».

Она добавила, что широкий резонанс, в том числе в России, вызвал «вопиющий запрет» в Молдавии на ношение георгиевской ленты. Кроме того, в республике ограничили вещание российских СМИ, а «Почта Молдовы» прекратила отправку писем и посылок в Россию.

Захарова призвала Кишинёв не совершать действия, которые наносят ущерб отношениям с российской стороной и бьют по гражданам обоих государств.

Стоит отметить, после начала Россией спецоперации по денацификации Украины представители молдавских властей неоднократно заявляли, республика будет сохранять нейтралитет. В то же время в стране ввели запрет на ретрансляцию новостей из России, а местные СМИ штрафуют за публикации новостей, противоречащие позиции киевского режима. Кишинёв также предложил Киеву предоставить сапёров.