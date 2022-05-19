Москва, , 08:32 — REGNUM В Москве на ВДНХ 21 мая в 18:00 начнутся мероприятия общегородской акции «Ночь в музее». В 2022 году её темой стала «Звёздная ночь», сообщается на портале мэра столицы.

Ночь в музее © ИА REGNUM

Для москвичей подготовили разнообразные мероприятия. Посетили смогут посетить экскурсию «ВДНХ под звёздами», «Мечта москвича», послушать лекции о кино, известных живописцах и их любимых транспортных средствах.

Также участники акции «Ночь музеев» смогут побывать на литературной прогулке, узнать все о космосе, побывать на концерте «Музыка Вселенной» и т.д. Для удобства посетителей выставки въезд на её территорию будет бесплатным всю ночь — с 18:00 21 мая до 06:00 22 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, оренбурге в рамках акции «Ночь музеев» горожане и гости смогут попробовать купеческий чай, примерить костюм сармата и козьи шляпки.

Читайте также: В «Ночь музеев» оренбуржцам предложат купеческий чай и костюм сармата