Курск, 19 мая, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Во время последней атаки киевских боевиков на приграничный поселок Теткино Курской области погиб один человек, сообщил 19 мая глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения», — написал он в телеграм-канале.

По предварительным данным, погибший был водителем фуры, привезшим сырье на спиртзавод, по которому было нанесено несколько ударов, добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, об обстреле двух населённых пунктов в Курской области с украинской территории написал 18 мая в своём телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

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