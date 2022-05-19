Маймана, Афганистан, 19 мая, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В дорожно-транспортном происшествии в столице афганской провинции Фарьяб погибла женщина. Об этом сообщает газета «8 Собх».

christels Мотоциклист

Инцидент произошёл на улице «Мухоберат» города Меймене. По данным источников, женщину сбил мотоцикл.

Водитель мотоцикла задержан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Днём ранее в аналогичной автоаварии в провинции погибла девочка.