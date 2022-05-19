Рим, , 08:01 — REGNUM Один ребенок стал жертвой наезда автомобиля, скатившегося во дворик детского сада в итальянском городе Аквила (область Абруццо), 18 мая сообщило издание Il Messaggero.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошел, когда во двое учреждения играли пятеро детей в возрасте от трех до пяти лет. Четверо детей получили ранения. Троих из них пришлось госпитализировать.

По представительной версии, в автомобиле оставили ребенка, который снял машину со стояночного тормоза, после чего она покатилась и, снеся закрытые ворота детского сада, въехала на территорию учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая на территории испанского автономного сообщества Андалусия произошла дорожная авария с участием автобуса. В результате случившегося погибли два человека и еще 16 пострадали.

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