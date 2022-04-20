Анкара, 19 мая, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Турция не может конфликтовать с Россией из-за тесных экономических связей, которые образовались между двумя странами. Об этом пишет обозреватель Харун Карчик в статье для журнала The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Он напомнил, что Анкара сильно зависит от российских поставок пшеницы (70% от всей потребности турецкой стороны), газа (45%) и нефти (17%). Кроме того, госкорпорация «Росатом» строит в Турции первую в республике атомную электростанцию «Аккую», которую планируется ввести в строй уже в 2023 году.

Карчик напомнил, что турецкая экономика также зависит от туристического потока из России. Автор статьи отметил, что Турция не может отказаться от всех этих выгод на фоне поразившего страну кризиса, в рамках которого турецкая лира обесценилась на 47% менее чем за год, а инфляция в стране достигла невероятного масштаба за последние 20 лет.

Обозреватель полагает, что Анкара сохранит нейтральную позицию в отношениях с Россией и Украиной, продолжив проводить «прагматический внешнеполитический курс», не отдающий предпочтение какой-либо стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти не будут вводить санкций против РФ. Он добавил, что Анкара хочет играть роль посредника.