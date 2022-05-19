, 08:38 — REGNUM 18 мая заместитель председателя Комитета по развитию туризма Таджикистана, возглавляющий таджикскую делегацию, посетил Иран для работы над документом о сотрудничестве между Тегераном и Душанбе в области индустрии туризма. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран и Таджикистан © ИА REGNUM

Хабибаулла Амирбейкзаде, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Таджикистана, вместе со старшими экспертами из Отдела внешних связей администрации президента Таджикистана и некоторыми другими экспертами по туризму отправились в Иран для работы над документом Исполнительного плана по туризму между Тегераном и Душанбе.

Планируется, что в ходе предстоящего визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Тегеран этот документ подпишут министр туризма и культурного наследия Ирана и председатель Комитета по развитию туризма Таджикистана.

Одновременно с визитом таджикской туристической делегации в Тегеран был подготовлен протокол первого заседания совместного технического комитета по туризму, который подписали заместитель министра туризма Ирана Али-Асгар Шалбафян и заместитель председателя Комитета по развитию туризма Таджикистана Хабибаулла Амирбейкзаде.