Тегеран, 19 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В ближайшее время Россия приступит к разработке двух нефтяных месторождений в Иране, заявил управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжастех-Мехр. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 мая.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

По данным IRAN DAILY, после январского визита в Москву президента Сейеда Ибрагима Раиси, которого сопровождал ряд руководителей нефтяных компаний, появились предположения об участии российских компаний в нефтяных проектах Ирана.

Ходжастех-Мехр также посетил Москву для проведения заключительных переговоров по контрактам, которые были достигнуты министром нефти Ирана Джавадом Овджи. В сообщениях СМИ отмечается, что российские фирмы согласились предоставить инвестиции и технологии для реализации иранских нефтегазовых проектов.

В ноябре 2021 года второй по величине производитель сырой нефти в России «Лукойл» заявил, что был бы рад вернуться к переговорам по иранским нефтяным проектам, однако компания ждет результатов переговоров в Вене по снятию санкций в отношении Исламской Республики.