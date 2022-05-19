Тегеран, , 07:54 — REGNUM 18 мая главный тренер футбольной сборной Ирана Мехди Махдавикия назвал состав из 24 человек в преддверии предстоящего Кубка Азии АФК U23. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Как сообщает IRAN DAILY, игроки начинают четырехдневный тренировочный сбор в Тегеране, прежде чем отправиться в Ирак, где 24 и 27 мая сыграют с азиатским соперником в паре товарищеских матчей.

Затем сборная Ирана отправится из Ирака в Узбекистан на Кубок Азии U23, который стартует 1 июня в городах Ташкент и Карши.

В ноябре прошлого года Иран занял первое место в отборочной группе за место в финальной схватке.

В текущем году Иран и Катар откроют соревнования на ташкентском стадионе «Пахтакор». 4 июня иранская команда сразится с Туркменистаном, а затем встретится лицом к лицу с Узбекистаном (победителем турнира в 2018 году).

Несмотря на то, что Иран входит в число азиатских лидеров, ему лишь один раз удалось выйти за пределы группового этапа в своих предыдущих трех кампаниях.