Вашингтон, 19 мая, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Заявление о «жестоком вторжении» России в Ирак сделал экс-президент США Джордж Буш-младший, оговорившись и имея в виду ситуацию на Украине. Соответствующую речь экс-глава Белого дома произнёс 18 мая в ходе выступления в штате Техас.

Af.mil Джордж Буш-младший

«Результатом стало отсутствие сдержек и противовесов в России и решение одного человека начать полностью неоправданное и жестокое вторжение в Ирак… я имею в виду Украину», — произнёс Джордж Буш-младший.

Его слова были встречены смехом в зале, после чего экс-американский лидер сослался на свой возраст, напомним, что ему уже исполнилось 75 лет. Это дополнение вызвало новый взрыв смеха у аудитории.

Напомним, Джордж Буш-младший занимал пост президента США в 2001–2009 годах. В период его президентства произошёл теракт 11 сентября 2011 года в городе Нью-Йорке. В ответ Буш принял решение о вводе американских войск в Афганистан в 2001 году и в Ирак в 2003 году. Вторжение в Ирак было обосновано якобы наличием у лидера страны Саддама Хусейна оружия массового уничтожения, что не нашло подтверждения до сих пор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали в Rutube и «ВКонтакте» тизер своего разговора с 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим.