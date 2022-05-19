Филадельфия, США, , 06:19 — REGNUM В результате стрельбы, вспыхнувшей неподалёку от кампуса Темплского университета в городе Филадельфии (штат Пенсильвания, США) ранения получили не менее пяти человек. Об этом со ссылкой на полицию 18 мая сообщает местное отделение телекомпании CBS.

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Отмечается, что трое из пяти пострадавших в настоящее время находятся в критическом состоянии. У одного из них врачи насчитали 14 огнестрельных ранений.

Полиция по горячим следам задержала двоих подозреваемых. Другая информация о произошедшем пока не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, за полчаса до стрельбы в супермаркете в американском городе Буффало в штате Нью-Йорк виновник массового убийства Пейтон Гендрон пригласил других пользователей в свой закрытый канал в мессенджере Discord.

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