Москва, , 05:26 — REGNUM За прошедшие сутки 88 природных пожаров ликвидировано пожарными службами на территории России. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

Лесной пожар

Общая площадь пожаров, которые удалось ликвидировать пожарным службам, составила 4279 гектаров. Указывается, что по состоянию на 00:00 мск 19 мая в России зафиксировано 97 действующих лесных пожаров, общая площадь которых составляет 41 866 га. По данным пожарам проводятся работы по их активному тушению.

Самые масштабные пожары зарегистрированы в Иркутской области (18 954 га) и Красноярском крае (15 497 га).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудниками дознания Главного управления МЧС России по Иркутской области было возбуждено 15 уголовных дел по фактам лесных пожаров, причиной которых является неосторожное обращение с огнём. Ущерб, нанесённый данными пожарами, составляет более 23 миллионов рублей.

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