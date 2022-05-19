Вашингтон, , 04:40 — REGNUM Россия продолжит наращивать сотрудничество со странами Латинской Америки несмотря на лишение статуса постоянного наблюдателя в Организации американских государств, сообщает пресс-служба российского посольства в США.

Латинская Америка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сотрудничество нашей страны с латиноамериканскими и карибскими партнерами продолжается и будет углубляться. Убеждены, что это полностью отвечает интересам наших государств», — заявили в дипмиссии.

Дипломаты отметили, что Москва не держится за статус в ОАГ. По их словам, из-за давления США эта структура перестала быть площадкой для диалога со странами Западного полушария.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Организация американских государств приостановила статус России в качестве наблюдателя из-за проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд стран Латинской Америки осудили подобное решение ОАГ.