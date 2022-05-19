Сеул, 19 мая, 2022, 04:34 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 28 130 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его данным, 15 зараженных прибыли в республику из-за границы, остальные случаи заражения связаны с распространением инфекции внутри страны. Накануне в Южной Корее выявили более 31 тыс. инфицированных. В связи с этим центр утверждает, что заболеваемость COVID-19 в республике продолжает снижаться.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 17 889 849. Также за минувшие сутки в стране скончались 40 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 23 842 человека.