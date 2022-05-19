Бразилиа, , 04:20 — REGNUM Приватизацию государственной электроэнергетической компании Eletrobras одобрила счётная палата Бразилии (TCU). Об этом 18 мая сообщил портал G1.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Решение о приватизации поддержали семь из восьми аудиторов. Был определён и ценовой диапазон акций, которые будут размещены на бирже, а также утверждена модель приватизации, представленная правительством страны.

Предлагается выпустить новые ценные бумаги компании, предназначенные для частных инвесторов, в таком объёме, чтобы доля государства была не ниже контрольного пакета. Правительство планирует, что в будущем доля собственности каждого из акционеров составляла не более 10%.

Приватизацию компании планируется завершить до конца июля текущего года, её стоимость оценена в сумму около $13,5 млрд. Приватизация госкомпаний, и Eletrobras в их числе, была заявлена как одно из приоритетных направлений во внутренней политике правительства президента Бразилии Жаира Болсонару, наряду с пенсионной и налоговой реформами. В прошлом году продажа госкомпаний была согласована и с депутатами парламента страны.

Представители экономического блока правительства Бразилии анонсировали возможность приватизации в 2019 году, рассчитывая за два-три года привлечь иностранных инвесторов и создать около 10 млн новых рабочих мест.