Пекин, , 04:14 — REGNUM Чтобы стимулировать жизнеспособность субъектов рынка, Китай активизировал усилия по проведению новой комбинированной политики поддержки путем снижения налогов и сборов, заявил на пресс-конференции замминистра финансов КНР Сюй Хунцай, передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Выдача кредитов на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) микро- и малым предприятиям осуществляется с апреля. Тем временем, по словам Сюя, работа по возврату НДС средним и крупным компаниям начнется досрочно.

На сегодняшний день страна снизила налоговое бремя и увеличила денежные потоки для предприятий более чем на 1,6 трлн юаней (около $235,8 млрд) в этом году. В общей сложности было организовано 1,2 трлн юаней специальных трансфертных платежей от центрального правительства, чтобы помочь снизить налоги и сборы и обеспечить средства к существованию людей, при этом уже выделено 800 млрд юаней.

Сюй сказал, что Китай также поощряет выпуск и использование специальных облигаций местных органов власти для расширения эффективных инвестиций. К 15 мая местные органы власти выпустили облигаций специального назначения на 1,5 трлн юаней, что на 1,3 трлн юаней больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу апреля выпущенные облигации специального назначения обеспечили финансовую поддержку более чем 11 000 проектов.

По словам замминистра, были обнародованы меры поддержки предприятий, которые помогут им преодолеть трудности.

Льготная налоговая политика была применена к секторам, сильно пострадавшим от COVID-19, таким как логистика и общественное питание. Местным органам власти также рекомендуется предоставлять субсидии предприятиям и самозанятым домохозяйствам, испытывающим трудности с арендной платой, счетами за коммунальные услуги и сборами за профилактику COVID-19.

Что касается снижения налоговых поступлений в некоторых регионах в апреле, Сюй объяснил это снижение главным образом внедрением крупномасштабного возмещения НДС по кредитам. По словам Сюя, в этом году Китай внедрил новую комбинированную политику поддержки путем снижения налогов и сборов, что помогло предприятиям снизить финансовое бремя, но снизило налоговые поступления.

В дальнейшем Сюй сказал, что министерство оперативно разработает дополнительные инструменты политики и усилит корректировку политики для стабилизации экономики и обеспечения достижения целей экономического и социального развития на весь год.