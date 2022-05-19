Токио, 19 мая, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Решение о выделении $300 млн финансовой помощи на гуманитарные нужды Украины приняло правительство Японии. Об этом 19 мая сообщил телеканал NHK.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Как уточняет японское общественное телевидение, официально о выделении финансовой помощи будет объявлено в ходе визита президента США Джозефа Байдена в Японию, который состоится на следующей неделе.

Общий объём финансовой поддержки, предоставленный Украине Японией составит $600 млн. Отмечается, что правительство Японии продолжит изучение вопроса о дальнейшей поддержке Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил об отсутствии планов у страны на строительство новых АЭС, несмотря на кризис на Украине, а также нарастающее на его фоне беспокойство по поводу энергетической безопасности Японии.