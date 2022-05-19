Во Владивостоке ветеран Великой Отечественной войны отметил юбилей
Владивосток, 19 мая, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Житель Владивостока, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Алексейко 19 мая отмечает 95-й день рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.
Мэрия Владивостока
Ветеран Великой Отечественной войны Леонид Алексейко
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Родился Леонид Андреевич Алексейко во Владивостоке. В ряды Красной армии был призван в сентябре 1944 года. В годы войны окончил школу младшего авиационного состава по специальности «оружейник».
Награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Японией».
Представители горадминистрации поздравили именинника на дому.
Как сообщало ИА REGNUM, жительница Волгограда, труженик тыла, отметила 12 мая столетний юбилей.