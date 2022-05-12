Волгоград, , 14:56 — REGNUM Жительница Волгограда, труженик тыла Александра Романовская отмечает 12 мая столетний юбилей, сообщает пресс-служба администрации города.

Букет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ветеран родилась в хуторе Сенном Михайловского района, всю Великую Отечественную войну с детьми на руках работала для фронта. Александра Романовская награждена медалями «За долголетний доблестный труд», а также юбилейными медалями в честь 50, 60 и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.

Пожеланиями крепкого здоровья и благополучия, букет и памятный подарок от имени главы города Владимира Марченко имениннице передал глава администрации Советского района Роман Иванов.

Юбиляр проживает в Советском районе Волгограда вместе со своей семьей — у неё трое детей, три внука и четыре правнука.