Вашингтон, 19 мая, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Тест на выявление коронавирусной инфекции у дочери президента США Джо Байдена Эшли показал положительный результат, сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сообщается, что в связи с заболеванием Эшли не поедет в Латинскую Америку вместе со своей матерью Джилл Байден. В Белом доме добавили, что она не контактировала с президентом США или первой леди. Ранее, в апреле, коронавирусом заразились американский вице-президент Камала Харрис и сестра Джо Байдена Валери.

По последним данным, в США с начала пандемии выявили более 83 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в Соединенных Штатах скончались более миллиона пациентов.