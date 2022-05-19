Магадан, 19 мая, 2022, 03:03 — ИА Регнум. В рамках рабочей поездки в Магаданскую область полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл 19 мая совещание по ситуации на рынке продовольственных товаров в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпредства ДФО.

Government.ru Юрий Трутнев

«Ряд недружественных стран осуществляет экономическое давление на Российскую Федерацию, пытается добиться ухудшения состояния экономики, жизни людей. Одна из основных задач правительства России — противодействие санкциям, обеспечение в стране нормальной жизни. И в рамках этого вопроса важное значение имеет уровень потребительских цен», — сказал Юрий Трутнев.

По словам губернатора Сергея Носова, работа ведётся по трём основным направлениям, связанным с обеспечением региона продовольственными товарами, медикаментами и топливом. Создан оперативный штаб по повышению устойчивости областной экономики. Еженедельно рассматриваются вопросы состояния рынка продовольственных товаров. Ведётся мониторинг для выявления необоснованного повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости.

На Колыме есть запас продовольственных товаров в оптовом секторе до трёх месяцев и в розничном — до 1,5 месяцев. Благодаря этому регион может не закупать продукты на пике роста цены, а подождать снижения стоимости товаров. Динамика роста цен в Магаданской области остаётся одной из самых низких на Дальнем Востоке. А в области установлены предельные оптовые и розничные торговые надбавки на 13 видов социально значимых продовольственных товаров.

Отмечается, что продовольственный рынок региона формируется продукцией местной пищевой промышленности и сельского хозяйства. Магаданская область, не являясь сельскохозяйственным регионом, обеспечивает себя молоком и молочными продуктами на 17,2%, мясом на 4,4%, яйцом куриным на 83,6%, картофелем на 64,8%, овощами на 32,3%.

Юрий Трутнев обратил внимание на необходимость повышения уровня самообеспеченности Магаданской области сельскохозяйственной продукцией и поручил Минсельхозу России сформировать и представить комплекс дополнительных мер поддержки с учётом особенности Магаданской области.

На совещании также обсудили необходимость сдерживания роста цен на транспортную перевозку.

«Нужно сделать так, чтобы рост цен на транспортные расходы не превосходил уровень инфляции. Сейчас мы видим, как затраты на логистику влияют на повышение цен на продукты и медикаменты на Дальнем Востоке», — сказал полпред президента.

Обсуждалась и обеспеченность лекарственными препаратами и медицинскими изделиями — проводится жёсткий контроль за соблюдением рецептурного отпуска лекарственных средств для недопущения ажиотажного спроса и искусственного формирования дефицита лекарств.

«В целом руководство Магаданской области с ситуацией справляется, и каких-то существенно превышающих общую существующую инфляцию скачков цен нет», — подвёл итог Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, «Золотой Магадан» — по такому вектору может идти создание бренда столицы Колымы, заявил Юрий Трутнев.