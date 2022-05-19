Исламабад, , 02:13 — REGNUM Новый глава МИД Пакистана Билавал Бхутто заявил о намерениях совершить официальный визит в Москву. Об этом дипломат заявил в ходе беседы с журналистами.

Пакистан © ИА REGNUM

«У меня пока не было возможности посетить Москву и Россию. Но я с нетерпением жду, когда такая возможность представится», — заявил Бхутто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава правительства Пакистана Имран Хан заявил о давлении Соединенных Штатов на Исламабад. По его словам, Вашингтон намерен использовать пакистанские авиабазы для слежения за ситуацией в Афганистане. Кроме того, США пытаются заставить Пакистан ограничить отношения с Китаем.

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