Якутск, 19 мая, 2022, 01:53 — ИА Регнум. По прогнозам в период навигации в Якутии ожидается непростая гидрометеорологическая ситуация, и в таких условиях все работы по перевозке грузов необходимо выполнить своевременно, слаженно и качественно — план завоза грузов утвержден в объеме 1262,6 тыс. тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Glucke Река Лена

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С начала навигации отгружено 54,8 тыс. тонн различных грузов, в том числе для нужд жизнеобеспечения 27,6 тыс. тонн, или 2,2% от плана.

Навигация открыта на реке Лене на участке от Усть-Кута до устья реки Витим. В мае–июне необходимо обеспечить завоз грузов на быстромелеющие реки — Амгу и Вилюй.

В ближайшие дни с угольного разреза Джебарики Хая уже должна начаться отгрузка угля. Флот подготовлен, стоит в ожидании прохождения ледохода.

При плане 4,2 тыс. тонн продовольственных товаров закуплено 3,8 тыс. тонн. Порядка 1,5 тыс. тонн продовольствия формируют в Краснодарском крае. Завоз в республику планируется через Северный морской путь.

Председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников поручил министерствам, ведомствам, организациям в установленные сроки начать и завершить навигацию на всех реках республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на реках и озёрах Бурятии открыта навигация для маломерных судов. Исключением стало озеро Байкал, где навигационный период стартует с начала июня.