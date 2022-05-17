Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM На реках и озёрах Бурятии открыта навигация для маломерных судов. Исключением стало озеро Байкал, где навигационный период стартует с начала июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

На реке в Бурятии ГУ МЧС по Бурятии

Государственные инспекторы проводят патрулирование водных объектов республики. Судовладельцам напоминают, что за использование судов вне сроков навигации запрещено.

«За нарушение правил плавания предусмотрен штраф в размере от пятисот 500 до 1000 рублей, или лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев», — добавили в ведомстве.