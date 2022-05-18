Афины , 19 мая, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Власти Греции намерены с июня отменить требование об обязательном ношении защитных масок в общественных местах, заявил глава греческого минздрава Танос Плеврис в эфире телеканала ERT.

Греция

«С 1 июня по 15 сентября 2022 года требование об обязательном ношении масок отменяется на открытом воздухе и помещениях отменяется», — заявил он.

Плеврис подчеркнул, что маски не нужно будет надевать даже в самолетах и междугороднем транспорте, включая автобусы. При этом масочный режим продолжит действовать для больниц, домов престарелых, а также на городском транспорте.

Ожидается, что свои комментарии по масочному режиму в школах и на морском транспорте ведомство опубликует позднее. Тем не менее, несмотря на отмену требования о ношении масок, власти все же призывают жителей Греции заботиться о своем здоровье и по возможности защищать органы дыхания.