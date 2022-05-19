Хабаровск, , 01:28 — REGNUM Пункт пропуска «Хабаровск» возобновил свою работу — первая баржа с углем отправилась от Хабаровского речного торгового порта, в направлении порта Тунцзян.

Порт в Хабаровске Eduard V. Kurganov

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«Открытие пунктов пропуска, настройка и создание новых логистических цепочек — одно из главных направлений плана устойчивого развития экономики региона. Из-за санкций грузы из западных регионов страны будут переориентированы в порты Дальнего Востока.

Губернатором края Михаилом Дегтяревым поставлена задача увеличить грузооборот и сделать работу ключевых региональных портов максимально удобной как для грузоотправителей, так и для грузополучателей», — сообщает телеграм-канал правительства Хабаровского края.

Сообщение возобновляется в этом году позже обычного из-за введения дополнительных мер противовирусного контроля в Китае. С стороны РФ ключевые погранпереходы полностью готовы отправлять и принимать грузы уже около месяца.

Отмечается, что грузовое сообщение с портами Тунцзян и Фуюань приостанавливалось только на безнавигационный период, то есть на зиму.

Как сообщало ИА REGNUM, рынки России и Белоруссии остаются привлекательными для литовских транспортных компаний, поэтому грузоперевозчики Литвы хотели бы сохранить их для себя.