Тбилиси, 19 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Летающие 18 мая в воздушном пространстве Грузии вертолёты весьма сильно взбудоражили грузинские СМИ.

Mod.gov.rs Вертолёт Ми-24

Так, днём грузинский телеканал «Мтавари архи» сообщил, что российский военный вертолет Ми-8, перелетавший в воздушном пространстве Южной Осетии из Цхинвала в Ленингор, якобы залетел на территории непосредственно Грузии.

Вечером министерство обороны Грузии вынужденно было сделать по поводу других замеченных вертолётов официальное заявление.

«Эти вертолёты типа Ми-24 и UH-1 «Ирокез» принадлежат командованию авиации и противовоздушной обороны вооружённых сил Грузии. Они участвовали в запланированных командно-штабных учениях «Гелати-2022» на полигоне Орполо, организованных западным командованием сил обороны Грузии и объединённым центром подготовки и оценки НАТО-Грузия (GTEC). Соответственно, эти летательные аппараты переместились из Тбилиси в Ахалцихе и вернулись обратно после учений», — сообщило министерство обороны.