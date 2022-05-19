Нью-Йорк, США, 19 мая 2022, 01:17 — REGNUM От нехватки продовольствия более других в мире страдают страны Африки, в которых голодают более четверти миллиарда человек. Об этом глава МИД Сенегала Айсата Таль Саль заявила 18 мая в ходе выступления на министерской конференции по продовольственной безопасности, организованной США.
По её словам, в Африке в настоящее время «сложилась очень тревожная обстановка», усугубляемая засухой в регионе Африканского Рога.
Министр подчеркнула, что эпидемия нового коронавируса «уже привела к сокращению валового внутреннего продукта стран континента на 3,2%», что привело к обнищанию ещё 55 млн африканцев. Отметив, что в Африканском союзе действующим председателем сейчас является президент Сенегала Маки Саль, министр предложила «ряд мер для выхода из данной особенно сложной для Африки ситуации».
Другим путём решения назревших проблем, по мнению представителя Сенегала, является «передача специальных прав заимствования от более богатых стран африканским государствам».
Министр также отметила важность повышения социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения африканских стран.
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