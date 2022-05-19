Нью-Йорк, США, 19 мая 2022, 01:17 — REGNUM От нехватки продовольствия более других в мире страдают страны Африки, в которых голодают более четверти миллиарда человек. Об этом глава МИД Сенегала Айсата Таль Саль заявила 18 мая в ходе выступления на министерской конференции по продовольственной безопасности, организованной США.

Голод в Африке
Голод в Африке
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По её словам, в Африке в настоящее время «сложилась очень тревожная обстановка», усугубляемая засухой в регионе Африканского Рога.

«По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 257 млн человек охвачены голодом в Африке, в основном в Африке южнее Сахары».
Айсата Таль Саль

Министр подчеркнула, что эпидемия нового коронавируса «уже привела к сокращению валового внутреннего продукта стран континента на 3,2%», что привело к обнищанию ещё 55 млн африканцев. Отметив, что в Африканском союзе действующим председателем сейчас является президент Сенегала Маки Саль, министр предложила «ряд мер для выхода из данной особенно сложной для Африки ситуации».

«В первую очередь мы должны любыми способами добиться снижения инфляции с помощью многосторонней финансовой помощи… Я призываю «Большую семёрку», «Большую двадцатку» и МВФ возобновить действие механизма отсрочки выплат по внешней задолженности».
Айсата Таль Саль

Другим путём решения назревших проблем, по мнению представителя Сенегала, является «передача специальных прав заимствования от более богатых стран африканским государствам».

«Африке было обещано выделение $256 млрд, но пока мы получили всего $33 млрд».
Айсата Таль Саль

Министр также отметила важность повышения социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения африканских стран.

«Что мы уже делаем в Сенегале, оказывая помощь 142 тыс. бедных семей».
Айсата Таль Саль

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